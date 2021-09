Raquel Sánchez veu «més inconvenients que beneficis» a negociar l'ampliació del Prat

La taula de diàleg no és "el fòrum idoni" per parlar de l', aturada pel govern espanyol després que el Govern demanés que no afectés la llacuna de la Ricarda. Així ho ha dit aquest dilluns la ministra de Transports, Raquel Sánchez, en una visita a la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, si bé ha concedit que "si es planteja se'n podrà parlar".La ministra ha assegurat quede l'ampliació de la instal·lació aeroportuària "generaria més inconvenients que beneficis", ja que es tracta d'un projecte que el govern espanyol "fa dos anys que explica". A parer seu, hi ha hagut "temps més que suficient" per prendre una decisió i ha demanat al Govern que "ratifiqui l'acord que es va assolir el 2 d'agost" per ampliar la infraestructura.L'exalcaldessa de Gavà, que s'ha apropat a les instal·lacions vallesanes per supervisar la fabricació de trens de Renfe, ha aclarit que el Document d'Ordenació i Regulació Aeroportuària (DORA), on s'hauria d'incloure l'ampliació, "no només tracta el projecte del Prat sinó totes les inversions que afecten el conjunt d'aeroports de l'Estat".Sánchez ha tornat a demanar al Govern que "ratifiqui" l'acord al qual va arribar amb el vicepresidentsobre aquest projecte, la negociació del qual ha descartat posposar. Sánchez ha argumentat que "fa dos anys" que l'ampliació s'explica en meses tècniques "on s'ha pogut conèixer de primera mà els efectes" que tindrà. "La Generalitat ha de tenir un posicionament clar sobre si vol o no vol l'ampliació", ha dit.Sánchez ha afegit que el govern de coalició "no defuig parlar de qualsevol tema" sempre que s'inclogui "i la constitució". En aquest sentit, ha tancat la porta a tractar temes com l'amnistia o l'autodeterminació a la taula entre governs. "No s'han de plantejar impossibles d'entrada", ha afegit. Sobre la presència o no del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha apuntat que els detalls "se sabran molt aviat".La ministra ha supervisat l'avenç de lade gran capacitat per a Renfe, l'adjudicació més gran de la història del ferrocarril a l'Estat, i ha destacat que els llocs de feina que es poden generar "poden ser molts més" en el moment que es firmi el contracte entre la Generalitat i Renfe pels serveis de Rodalies.Sánchez ha subratllat que "és necessari que es materialitzi el" perquè l'empresa pública encarregui a Alstom 76 trens més, cosa que suposaria incrementar la inversió en 873 milions d'euros addicionals. En aquest sentit, ha assegurat que el Ministeri continua treballant per a traspassar al Govern els "recursos econòmics" que permetin fer front a aquest contracte, tal com es va preveure en els pressupostos estatals.

