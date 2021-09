Torrent, Costa, Campdepadrós i Delgado, citats a declarar al TSJC per desobediència al TC

Arribada de Torrent al TSJC. Foto: Adrià Costa

La Fiscalia manté que van desobeir el TC

estan citats aquest dimecres al(TSJC). Els membres independentistes de la mesa del Parlament de la passada legislatura estan acusats d'un delicte de desobediència al(TC) per haver permès dos debats sobre l'i lael novembre de 2019. Tots quatre s'enfronten a una pena d'. El primer que passarà per davant del jutge, a dos quarts de deu del matí, serà l'expresident deli actual conseller d'. La declaració serà a porta tancada i a les portes delhi ha convocada una concentració de suport amb presència de diversos dirigents independentistes.La declaració arriba afectada pel moviment d'última hora de l'exvicepresident del Parlament, Josep Costa, que dilluns va presentar un recurs d'empara al TC per demanar que se suspengués la causa i, per tant també, la cita prevista per aquest dimecres. Costa sosté que la causa vulnera drets fonamentals i va contra la pròpia doctrina de l'alt tribunal espanyol en relació a la, i alhora també recusa la majoria de membres del TC en considerar que estan "contaminats" per veure -en última instància, en empara- causes relacionades amb el procés.En tot cas, a l'espera d'una possible decisió cautelaríssima del TC, Torrent té previst basar la seva declaració en la defensa delsi insistirà que en un Parlament "s'ha de poder parlar de tot". Són arguments similars als que van utilitzar els membres de la mesa del Parlament de que ja van ser condemnats per desobediència l'octubre de l'any passat. El conseller d'Empresa argumentarà que la feina de la mesa és afavorir el debat -especialment quan fa referència a qüestions que preocupen o afecten la ciutadania- i preservar els drets dels diputats. Així, com també va dir Forcadell en el, l'expresident del Parlament insistirà que la mesa no ha d'entrar en el fons de les, sinó comprovar que s'adeqüen "en temps i forma" al reglament.Després de Torrent serà el torn, a les 11h, per Adriana Delgado, que va ser secretària quarta de la mesa i actualment és alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet i diputada d'ERC. Després de dinar, a les 16h, està citat Eusebi Campdepadrós, exsecretari de la mesa i actual secretari per l'Administració de Justícia al Departament que pilota. La jornada acabarà amb Josep Costa, a les cinc, que sempre s'ha situat com a defensor de la "" -"Per què s’exageren els sacrificis que comporta una simple desobediència?", deia fa pocs dies en un article als mitjans- i manté que "no reconeixerà mai" l'autoritat del TSJC per jutjar cap acord o tramitació parlamentària.L'exvicepresident del Parlament, ara apartat de la política i fent de lletrat a l', treballa amb la vista posada a Estrasburg. Així s'expliquen els seus moviments en aquesta causa i, especialment, el recurs que va presentar dilluns al TC. Costa està pendent de la decisió que prengui el TC -de moment encara no s'ha pronunciat- abans de decidir com actua davant del TSJC.En la seva querella, la Fiscalia acusa els membres de la mesa del Parlament de desobediència per haver permès el debat, el novembre de 2019, sobre el compromís amb l'exercici de l'autodeterminació i sobre la sentència de l'1-O, que reiterava la reprovació de. La sentència del TC de 2 de desembre de 2015 va declarar inconstitucional i nul·la la resolució 1/XI del Parlament de 9 de novembre de 2015 sobre l'inici del procés constituent.En aquella sentència, el TC ordenava a la mesa "que suposés ignorar o eludir la suspensió acordada". La Fiscalia creu que els investigats van desobeir el TC quan van permetre el debat sobre qüestions que, segons el ministeri fiscal, van en contra de la decisió de l'alt tribunal.

