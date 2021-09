Les universitats engeguen el nou curs amb més presencialitat i punts de vacunació

"Estratègia d'estímul de vacunació"

Presencialitat d'abans de la pandèmia amb suport psicològic

"Més normalitat" a les aules

Lescatalanes enceten elaquests dies i ho fan amb una taxa demolt més alta que ara fa un any. Tot i mantenir el model híbrid, on es combinaran les classes presencials amb les virtuals, els centres poden començar el curs amb fins a unEl fet d'existir dos torns lectius, matins i tardes, suposa que moltes universitats puguin garantir la presencialitat del 100% de l'estudiantat, ja que en poques ocasions coincidiran tots junts a les instal·lacions. Laen espais tancats, així com ho és laentre persones, però els estudiants poden recuperar les aules.Donat que les xifres de vacunació de la població jove són baixes respecte a altres franges d'edat, Salut i Universitats han decidit obriren recintes universitaris per garantir la màxima presencialitat.Així, el 3 de setembre ja es va obrir el punt de vacunació de la, i els últims dies se n'han obert a la, a la de, als campus de la, a la(campus de Tarragona i Reus) i als centres deLai aplicarà "una" per inocular aquells estudiants que encara no hagin rebut cap dosi contra el coronavirus. A l'espera de conèixer el percentatge exacte d'alumnes universitaris que compten amb la pauta completa, la rectora María José Figueras ha apuntat que aquesta és una eina per augmentar els índexs de vacunació entre els joves. Per facilitar-ho, s'han habilitat: un al campus Catalunya i l'altre al campus Bellissens de Reus. El primer dia d'aquest punt de vacunació a Tarragona ha comptat amb una quinzena d'inoculats. L'espai estarà habilitat fins com a mínim, aquest dijous.Laha començat un nou curs acadèmic amb la. Segons les directrius marcades per la Direcció General d'Universitats, no es pot superar el 70% d'ocupació dels espais acadèmics. A la pràctica, significa recuperar la presencialitat. "En una situació habitual ja no s'hi arribava perquè els estudiants es reparteixen entre les classes del matí o la tarda o quan es fan pràctiques", remarca la vicerectora d'Ordenació Acadèmica, M. Àngels Piñana, que destaca el retorn a una certa normalitat docent si bé es mantenen mesures de prevenció contra la Covid-19 com ara dur mascareta. D'altra banda,Lacomença aquest dillunsa les aules pel retorn de les classes presencials. Així ho ha explicat a l'ACN la vicerectora d'Estudiants i Participació, Marta Ferrer. Segons el Procicat, diu, actualment pot haver-hi a les facultats simultàniament fins a un 70% del total d'estudiants matriculats. Tot i això, Ferrer assegura que a la pràctica la mesura permet que gairebé tothom pugui assistir a les classes, ja que hi ha grups de matí i de tarda, per exemple, tal com passa a la UVic. Una novetat d'aquest curs és que la universitat activarà unals estudiants i acollirà

