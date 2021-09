El govern espanyol rebaixarà l'impost a l'electricitat per frenar el preu de la llum

L'executiu espanyol preveu aprovar aquest dimarts mesures per pal·liar el, segons publica El Periódico. En concret, el consell de ministres podria reduir l'impost al consum elèctric, que a hores d'ara se situa en un 5,11%. Es tracta d'un tribut que l'Estat recapta i després transfereix a les autonomies, a què hauria de compensar.L'altra mesura prevista és estendre a tot el 2022 la baixada de l'IVA de la llum al 10%, aprovada pel govern espanyol al juny. El presidentva prometre que quan acabi l'any s'haurà pagat per la llum "una quantia similar a la del 2018".Aquest dilluns el preu de la llum ha assolit un, en registrar-se un preu per MWh de 154,16 euros al mercat majorista. La franja més cara serà de les 20 h a les 21 h, quan escalarà fins als 170 euros.

