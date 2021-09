Es manté el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans d'entrar a l'escola Foto: Gala Espín

Abraçada a les portes d'un centre escolar en l'inici del curs escolar 2021-2022 Foto: Gala Espín

"Són els meus últims 10 minuts de vacances", diu en David Soto als seus amics, que fan temps a les portes de l'del barri de Sants de Barcelona, a l'espera que siguin les nou en punt del matí, per iniciar, de manera oficial, el. L'ambient és d'absoluta normalitat, els carrers adjacents del centre són plens de famílies que acompanyen els infants en el retorn a les aules: a peu, en bicicleta, en patinet, o fins i tot en cotxe. La majoria porta mascareta, però també n'hi ha que la tenen a la butxaca o els penja del braç.A les portes del centre hi ha alguns professors, que organitzen els alumnes en grups bombolla i atenen dubtes d'alguns pares. L', secretària del centre, recull els certificats d'autoresponsabilitat de les famílies amb el qual asseguren que estan assabentats i que faran. L'Assumpta explica que el centre ha organitzat les entrades de manera esgraonada i amb uns tempos marcats per cada grup: els d'infantil entren cada 10 minuts, els de primària cada 5 i els d'ESO cada 2.Per entrar a l'escola, els acompanyants i els més petits es posen gel hidroalcohòlic a les mans. Mentrestant, ella marca en una llista el nom de cada alumne que entra. Són els d'infantil, que accedeixen pel pati amb un sol acompanyant, tal com estableix el nou pla d'actuació., confia ladesprés de deixar la seva filla a l'escola.L'optimisme és generalitzat. ", l'any passat ja no ens vam haver de confinar en tot el curs", expliquen eni l'mentre fan fila per entrar al centre i començar l'ESO. Estan "confiats" que no hi haurà sorpreses: "A poc a poc anirà millorant, quan tot el grup estigui vacunat", diu en Joan. Ell va fer els dotze anys tot just fa dues setmanes i ja porta la: "Em poso la segona l'1 d'octubre", indica. L'Eloi explica que ho farà "a mitjans de novembre", quan hagi passat el seu aniversari. Ara té 11 anys.Laha volgut acompanyar la seva filla de 12 anys en el seu primer dia d'ESO abans d'anar a la feina. No mostra dubtes sobre com es desenvoluparà el curs: "L'any passat va sortir tot bé. Les meves filles, d'infantil i primària, no van tenir cap problema.". En definitiva, assegura que està "". També perquè la seva filla ja porta una dosi de la vacuna.Les entrades es produeixen sense cap incidència. Cada professor recull el seu grup que espera davant la porta i se l'emporta cap a les aules. Això sí, a diferència de quan arriben vora el recinte del centre, ara tots els alumnes porten mascareta. Aquest any, no guarden la distància de seguretat, tal com marca el protocol. La resta d'infants segueixen a l'espera mentre ocupen el, un espai que l'ha convertit en zona de vianants.Com a resultat, l'escola guanya un espai per organitzar els. Fins i tot, els més petits ja li han trobat un nou ús: dues nenes fan corredisses d'una banda a l'altra del carrer mentre segueixen les línies que hi ha pintades a terra. Paral·lelament a tot això, se segueixen produint els: abraçades, xocades de mans i petons entre alumnes i famílies., diu una mare que agafa de la mà el seu fill mentre de l'altra empeny un cotxet.Amb tot aquest procés, l'entrada a l'escola s'allarga ben bé fins a dos quarts de deu del matí, els darrers alumnes d'infantil pugen les escales mentre els pares els saluden des de la vorera. Alguns encara aprofiten per acomiadar-se amb, d'altres, immortalitzen el moment amb fotografies. Ara sí, a dos quarts i cinc de deu tocats, ja no queda cap infant al carrer Leiva. Només les últimes famílies que marxen plegades mentre s'expliquen anècdotes sobre les vacances. Ha tornat l'enyorada rutina.

