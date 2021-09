​Tot a punt per a un Mercat de Música Viva de Vic gairebé normal

Escenari de nous projectes

Una cinquantena de concerts

Tot a punt per a la 33a edició del MMVV ), que se celebra del 15 al 18 de setembre i tindrà com a objectiu la dinamització del sector, posant el focus en la seva funció d'altaveu de noves propostes de música en viu. Més d'una vintena d'artistes com Roger Mas, Marta Knight o Lauren Nine presentaran els seus nous projectes.En declaracions a l'ACN, el director artístic del, explica que tenen ganes que arrenqui aquesta edició i posteriorment tenir perspectiva de com han anat aquests dos anys. "El desig és que tot canviï força el 2022 i hi hagi un mercat on la gent es pugui trobar i dinamitzar lai promoure la", manifesta.La setmana passada, en un acte a l'Antiga Fàbrica Damm de Barcelona, amb alguns dels protagonistes d'aquesta edició, Lloret indicava que l'edició de l'any passat els "va venir de nou" i van intentar resoldre la situació com van poder i oferir totes les possibilitats perquè hi hagués moviment de contractació de la. Tot i això, declarava que aquest any tampoc han pogut treballar d'una forma normal: "Ha estat feixuc de fer i ha estat un repte com l'any passat".Aquesta 33a edició està marcada pel retorn a la, després que l'any passat algunes actuacions s'haguessin d'emetre. Tot i això, hi ha, com l'aforament limitat, que fa que de seguida s'hagin esgotat les entrades per aquells grups que mouen més públic."En els darrers anys hem posat el focus en què al mercat sigui un espai on es presentin projectes nous amb una programació d'artistes interessants per programadors i per mitjans de comunicació", remarcava. En aquest sentit, més d'una vintena d'artistes presentaran els seus darrers projectes.És el cas de, que arriba al festival, aquest dijous 16 de setembre, en l'any de publicació deamb cançons pròpies i de creació recent. El cantautor explica que el públic del Mercat de Música Viva de Vic podrà escoltar tot l'àlbum sencer. "És un disc de cançons independents que no tenen perquè ser escoltades seguides, però el disc està fet per escoltar de cap a cap". Després, interpretarà un parell de cançons més d'obres anteriors.També hi actuarà la cantantque presentarà el nou disc amb banda per primera vegada; oamb un projecte més electrònic que es publicarà l'any vinent.En total, hi ha programada una trentena de concerts pels professionals acreditats i una vintena més pel públic general, alguns dels quals es duran a terme al, ubicat a la zona esportiva de. En aquest indret, que té una major capacitat, s'hi podran veure. Totes les entrades d'aquests concerts més multitudinaris ja estan esgotades. Podeu consultar la resta de programació en aquest enllaç Pel que fa a l'OFF, que es traslladen de la plaça dels Màrtirs a l', s'hi podrà veure el "trapetón" de, la techno-rumba d', i la fusió amb orígens salseros de. De la mà de, una combinació d'alegria i reivindicacions socials en ritmes afrollatins i caribenys, i amb Crisbru, pop i R&B amb força i feminitat. També hi haurà

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor