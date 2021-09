Familiars de les víctimes critiquen «Crims» pel seu «cinisme»

Fa pocs dies @Crims_Oficial va anunciar la nova temporada a @CatalunyaRadio i… sorpresa!

Un dels casos que exposaran serà l’assassinat de la meva tieta.



Creieu que n’han dit res a la meva família?



Ens feu mal i ens falteu al respecte, però tot s’hi val per guanyar audiència! pic.twitter.com/tvupnHQWoX — Nandes (@albert_nandes) September 7, 2021

Amb l'arribada del nou curs, els mitjans recuperen la seva programació habitual. El programa estrella de Catalunya Ràdio i TV3,catalana i aquest dilluns estrena un especial de quatre capítols sobre el cas de la Guàrdia Urbana a TV3. La nova temporada, però,Després de veure l'anunci de la nova temporada radiofònica, eld'una de les víctimes dels casos que estan previstos de tractar"Ens feu mal i ens", critica Albert Nandes a través del seu compte de Twitter, "però tot s'hi val per guanyar audiència!", afegeix.I és que la previsió d'aquesta quarta temporada del Crims radiofònic inclou el cas d'Esperança Comas, tieta de l'usuari citat. Nandes denuncia quesi es podia tractar el cas iEl mateix dia que Nandes denunciava el tractament dels casos, el presentador del programa, Carles Porta, va dir queUn missatge que no va agradar Nandes i que va criticar durament a través de Twitter: "Elavui a la presentació de la temporada de TV3 dient que Crims es fa amb molt respecte a les famílies i elegància i afegint que se'n sent orgullós és de traca i mocador".

