ERC descarta que a la taula de negociació s'afronti l'ampliació de l'aeroport

Interior i les acusacions de la Generalitat a independentistes

ERC enfila la setmana de la represa de laamb una defensa aferrissada de la via del, que no compta amb la complicitat determinada de Junts, tal com s'ha demostrat amb les últimes declaracions deen nom del partit de. En la roda de premsa d'aquest dilluns, posterior a la reunió de l'executiva, els republicans han enviat dos missatges: el primer, al govern espanyol, a qui ha advertit que a la reuniói sí del conflicte polític; i el segon, al conjunt de l'independentisme, a qui ha reclamat "" de la negociació en lloc d'alimentar la "".La secretària general adjunta d'ERC,, ha afirmat que la ministra de Transports,, "s'equivoca" si pensa que a la cimera de Barcelona s'ha de parlar de la inversió vinculada a l'ampliació de l'aeroport del Prat. "Hi ha espais per poder parlar de cada cosa", ha explicat Vilalta, que s'ha referit a lai als grups de treball específics per afrontar qüestions sectorials com infraestructures, traspassos, competències i inversions. "La ministra segur que ho sap i n'és conscient", ha reblat la portaveu del partit. "Si diuen que durarà poc la reunió és que potser no tenen proposta per a Catalunya", ha afegit Vilalta.Després d'unamolt concorreguda, en què es va evidenciar el xoc d'estratègies a l'independentisme , ERC també ha volgut reforçar el missatge que insisteix a no "debilitar" la via negociadora. Els republicans han defensat aquest dilluns que tenen el "" de vehicular l'"èxit col·lectiu de l'Onze de Setembre cap a la via de. "Tenim l'obligació de liderar aquesta resposta", ha afirmat Vilalta. La secretària general adjunta del partit ha evitat respondre Junts, que ha demanat queno assisteixi a la reunió sino hi participa: "No volem que sigui un partit de tenis de declaracions i contradeclaracions. Volem aprofitar totes les oportunitats. Hem de continuar estant units".ERC espera que en els propers dies hi hagi alguna "concreció" de, previ a la cimera amb el govern espanyol. El que han volgut evitar els republicans són els detalls sobre l'ordre del dia i la composició de les delegacions. Entenen que s'ha de deixar treballar amb "discreció" els equips dels dos governs que se n'encarreguen.En el torn de preguntes de la premsa, Vilalta ha valorat, dirigits a diversos dirigents independentistes, també ai Aragonès. "La llibertat d'expressió preval", ha afirmat la portaveu republicana, per bé que també ha enviat un missatge al sobiranisme de base. ". L'adversari l'hem de tenir molt clar", ha afegit la portaveu d'ERC, utilitzant un terme emprat per Puigdemont per definir l'estratègia de Junts. Vilalta ha dit que el seu partit vol representar "".Després que el Parlament homenatgés divendres els represaliats per l'Estat en un acte envoltat de polèmica -la Generalitat ha exercit també l'acusació particular contra alguns dels condecorats pel Parlament per defensar agents dels Mossos-, ERC ha volgut recordar que no s'havien pres mesures per evitar aquestes acusacions des de l'administració contra manifestants independentistes fins que el partit ha assumit la gestió de la conselleria d'Interior. "en aquest sentit", ha dit Vilalta.

