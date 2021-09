Ajornat el judici al raper Morad fins al 9 de febrer

El judici previst per aquest matí contra el raper català, més conegut com a, s'ha suspès per incompareixença per malaltia d'un dels acusats. La vista es farà finalment el 9 de febrer a les 10.30h. Morad i un altre jove estan acusats d'un delicte de robatori amb força i d'amenaces per un intent de robatori en un domicili de la capital catalana l'any 2018. Lapels delictes deen casa habitada en grau de temptativa ino condicionals.Els fets van passar fa tres anys. Segons el fiscal, els dos acusats van dirigir-se a un bloc de pisos del barri delel 12 de febrer de 2018 per executar un "". Van intentar obrir la porta d'accés a l'edifici amb un, però no ho van aconseguir perquè van ser sorpresos per un dels veïns, que sortia de casa en aquell moment. L'home vaels dos presumptes delinqüents, que li van llançarper "atemorir-lo". "", van cridar el raper i el seu company, segons l'escrit d'acusació.No és la primera polèmica que afecta Morad. Aquest estiu va ser detingut pels Mossos a l'-el raper va néixer al barri de la Florida, zona que acostuma a reivindicar- a les tres de la matinada després de la denúncia d'uns veïns. Duia una pistolaa sobre, que va ser requisada per la policia. Dues patrulles van personar-se al lloc dels fets i Morad i els seus companys van respondre ambi amb. Segons els agents, el raper va intentar agredir un dels policies. Arran dels incidents, va ser denunciat per, i també per saltar-se el toc de queda.

