Rosalía guanya un premi MTV al millor videoclip llatí

La cantant catalana més internacional del moment,, ha guanyat la matinada d'aquest dilluns un nou. Laamb la cantant estatunidencaper al tema Lo vas a olvidar ha estat premiada com elAixí, les dues cantants s'han imposat a competidors potents com Maluma, J.Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny o Karol G. El triomf del tema de la catalana ha sorprès davant dels altres candidats en tenir uni no ser tan ballable. Lo vas a olvidar, guanyador de la nit,Amb aquest guardó, la cantant de Sant Esteve Sesrovires suma jadesprés d'aconseguir-ne dos el 2019 amb Con altura. Una cançó que també compta ambper la millor col·laboració. El llistat de reconeixements de la catalana s'amplia amb els: en té vuit per Malamente, Con altura, El mal querer, TKN i Yo x ti, tú x mí.

