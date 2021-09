Els camions omplen les àrees de servei de l'AP-7 el primer dia de restriccions de circulació

De lescap vehicle pesant podia passar per l'autopista AP-7 en el tram que va de Maçanet de la Selva (Selva) fins a l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp). Per aixòs'han omplert deaquest diumenge a la tarda.Alguns conductors han sortit abans del previst per creuar el tram restringit abans que la mesura es posés en funcionament. Però en el tram Gironí, una vegada a Maçanet elss'havien d'esperar novament a les deu de la nit fins quereobrís el trànsit als vehicles pesants, que també els restringeix tot el diumenge. Això ha fet que molts conductors quedessin "parats" unes quatre hores a la carretera.En Marian és un conductor que ve de Castelló de la Plana i ha sortit de casa a les dotze del migdia. Habitualment ho feia entre dos quarts de quatre i les quatre. Aquest diumenge, però, s'ha avançat perquè no l'enganxés la restricció de camions per l'AP-7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Maçanet de la Selva.Pel que fa a la zona sud de la mateixa autopista, les àrees de descans a Altafullatambé estaven plenes amb desenes de camions aparcats i eren ben pocs els que encara circulaven a partir de les cinc de la tarda d’aquest diumenge.Els transportistes“Estic una mica fastiguejat, jo porto una lona i puc estar aturat una estona, però el company transporta frigorífics”, ha dit en Gregorio Diacono, un camioner que es dirigeix a Granada.Després de les cues quilomètriques del cap de setmana passat, el primerelha prohibit la circulació dels camions de més de 7,5 tones per l'AP-7, entre les 5 i les 10 de la nit dels diumenges de setembre. Des de la(FEAT) confien que el jutjat aprovi el recurs contenciós-administratiu presentat per les associacions de transportistes, que demana la suspensió cautelar de la prohibició i, per tant, que el pròxim diumenge els transportistes puguin tornar a circular per l’AP-7, sense restriccions.

