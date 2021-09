El president del Celta seurà a la grada del Bernabéu com a protesta pel fitxatge d'un aleví

El president del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, veurà el partit entre els gallecs i el Reial Madrid des de la grada de l'estadi Santiago Bernabéu. En senyal de protesta i per protestar contra l'equip local, no ho farà a la llotja, com és habitual. L'acompanyarà el vicepresident del seu club, Pedro Posada.



Amb aquesta plantada -el seient del costat de Florentino Pérez estarà buit- Carlos Mouriño pretén protestar contra el seu homònim per haver fitxat la joia de l'aleví viguès, Bryan Bugarín, que amb 12 anys arribarà a les categories inferiors dels blancs com una de les promeses del futbol espanyol.

En aquest cas també hi ha pel mig l'agència que representa al jugador, Intermedia, a qui Mouriño acusa de "subhastar nens". Fins i tot, la situació ha creat tensions entre el president i Denis Suárez, exjugador del Barça i actualment al primer equip del Celta, que està representat per la mateixa agència.Al 2016, Mouriño va plantar l'aleshores president del Barça, Josep Maria Bartomeu, pel fitxatge de l'infantil Anwar Mediero.

