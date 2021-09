Operació tornada complicada amb varis accidents i llargues cues a l'AP-7 a la Roca del Vallès

Diversos incidents provoquen a aquesta hora diverses retencions a l'AP-7 en ambdues direccions. L'accident més greu ha tingut lloc a les 16.02 h, al quilòmetre 130,5, al terme municipal de la Roca del Vallès. Un cotxe ha bolcat i dues persones han quedat ferides de diversa consideració.Fins al lloc s'han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter del SEM. Hi uns 10 quilòmetres de cua en direcció sud que arriben a Cardedeu, però els vehicles ja han estat retirat i els carrils oberts.Poc després, a les 16.08 h, hi ha hagut una topada entre vehicles a Fogars de la Selva que provoca uns dos quilòmetres de retenció. A banda, hi ha un quilòmetre de cua a la Maçanevt de la Selva. A Vilafranca del Penedès també hi ha dos quilòmetres de retenció.A la resta de xarxa viària catalana hi destaquen cinc quilòmetres de cua a la C-16 a Berga, tres quilòmetres a la C-32 a Cabrera de Mar, dos quilòmetres a la C-31 a Santa Cristina d'Aro, i dos quilòmetres a la C-65 a Llagostera.