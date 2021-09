El PP insta el govern espanyol a condemnar els «actes violents i atacs a la policia» de la Diada

El vicesecretari de Territorial del, ha exigit al govern espanyol que condemni els "actes violents i atacs a la policia" que es van produir adurant la Diada. González Terol s'ha preguntat "on era ahir el ministre Marlaska quan els radicals atacaven la comissaria de Via Laietana?" per afegir que no es va produir "ni un sol tuit ni comentari" de l'executiu.En un acte dels populars aha criticat que la d'ahir no va ser una diada "pel retrobament i la concòrdia" i s'ha qüestionat si Sánchez "té por d'ofendre als que volen destruir-nos". En aquest sentit, ha suggerit que el president espanyol "no vol perdre el suport" de les forces independentistes, la qual cosa demostra que el govern "es troba la deriva".

