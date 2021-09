L'alcalde d'Olesa lamenta que els veïns de l'edifici incendiat pateixen pobresa energètica

Consternat per l’incendi d’ahir a Olesa que ha causat una víctima mortal i diversos ferits.



Vull mostrar el condol, en nom del @govern, als familiars i veïns de la víctima, i tot el suport als afectats. https://t.co/XsTEkdXA31 — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) September 12, 2021

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha lamentat que l'edifici incendiat té pendent reformar el sistema elèctric des de fa anys. Tot i que el consistori demana respecte per la investigació policial a l'hora d'identificar les causes del foc, també recorda que els veïns de la finca pateixenLes flames han afectat tot un edifici i han provocat, un d'ells en estat crític i quatre en estat greu. L'alcalde d’Olesa, Miquel Riera, ha recordat que barris com el de Sant Bernat –on hi ha l'immoble cremat- fa anys que necessiten una intervenció. "Són edificis que es van construir als anys 50 i", ha apuntat Riera a través d'un comunicat.Segons han assenyalat fonts municipals, l'Ajuntament ha demanat sistemàticament a la Generalitat que faciliti ajudes als municipis per afrontar les reformes necessàries d'edificis com el que s'ha incendiat a Olesa, ubicat en un barri molt antic. Per a aquest dilluns, el consistori ha convocat unEls 14 veïns desallotjats de moment segueixen en un hotel de Martorell i no podran tornar a casa fins que es restableixin els serveis de gas, llum i aigua, alhora que s'està pendent de l'actuació de les companyies asseguradores.Per la seva banda, el president de la Generalitat,ha mostrat el seu condol a les víctimes a través de les xarxes socials. En una piulada al seu perfil de Twitter, Aragonès s'ha mostrat "consternat" i ha traslladat el suport de tot el Govern als familiars i amics de la víctima mortal, així com a la resta d'afectats.

