Un raper s'implanta cadenes d'or al cap «perquè tothom es tenyeix els cabells»

Estupidesa humana o ganes de cridar l'atenció. Tot i que es desconeixen els motius, el raper mexicà Dan Sur, de 23 anys, s'ha implantat quirúrgicament cadenes d'or al cap com a cabell. I presumeix de ser el primer raper "de la història de la humanitat" en fer-ho. Ja abans portava la dentadura daurada.



A TikTok, on compta amb dos milions de seguidors, va compartir un vídeo en què explicava que "volia fer una cosa diferent perquè tothom es tenyeix el cabell". Ara, afegia, espera que "no tothom" el copiï. L'operació va tenir lloc a l'abril, en què li van implantar desenes de cadenes d'or, que estan subjectes amb un ganxo per sota la pell, tal com explicava el mateix raper.

No és la primera vegada que un cantant de rap canvia el seu estil de manera dràstica per a diferenciar-se. Anteriorment ja hem vist rapers amb tatuatges a la cara o pentinats extravagants. Fins i tot, l'estatunidenc Lil Uzi Vert va assegurar haver-se gastat 24 milions de dòlars per un diamant que es va incrustar al front.

