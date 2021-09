Mor un vianant atropellat a Reus

per un turisme al punt quilomètric 2,4 de la T-310, a l'altura de. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident quan passaven sis minuts de lesd'aquest diumenge i encara estan investigant les causes que han provocat l'atropellament mortal.Arran del sinistre,i una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l'afectació viària, la carretera ha estat tallada en ambdós sentits i s'han fet desviaments senyalitzats per la T-314.Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor