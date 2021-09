«Naziturisme»: l'acció d'uns turistes al Valle de los Caídos que indigna la xarxa

El govern espanyol va traslladar les restes de Francisco Franco per a allunyar el Valle de los Caídos de la polèmica i evitar les peregrinacions de nostàlgics del dictador. Però això no ha evitat que feixistes, fins i tot de fora de l'Estat, continuïn considerant l'espai, construit sota el règim franquista, com a símbol.



I així ho demostra una imatge que ha circulat les últimes hores a Twitter, després que la usuària la compartís a la xarxa social. A la foto s'hi veu una família, amb nens, que acompanyada d'una bandera d'Ucraïna, es fa una foto per al record mentre fan una salutació romana, amb el braç i el palmell de la mà estirats.

Una familia de fascistas ucranianos hace el saludo romano en el Valle de los Caídos hoy. Cuelgamuros tiene que dejar de ser un lugar de peregrinaje del fascismo internacional YA. pic.twitter.com/prugPWTSCg — Guerra en la Universidad (@GuerraenlaUni) September 11, 2021

Les reaccions dels internautes no s'han fet esperar, i centenars de persones han criticat la publicació tot lamentant que se segueixi fent apologia del feixisme al Valle de los Caídos. Alguns es preguntaven irònicament si es tractava de la família de Roman Zozulya, altres parlaven de "naziturisme" i fins i tot demanaven tancar o "cremar" l'espai on fins al 2019 van descansar les restes de Franco.

