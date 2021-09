Evitar guanyar pes per hàbits poc saludables el primer any d'universitat és possible: t'expliquem com

Evitar engreixar-te el primer any de lat no és impossible. Així ho demostra un estudi de la, als. Abans de realitzar aquest estudi, publicat a la revista Journal of American College Health els investigadors partien de la base que els estudiants guanyen una mitja d'entre dos quilos i mig i tres en aquesta etapa.Però aquest augment de pes ve condicionat per unsgeneralitzats entre els estudiants de primer curs. Sobretot, la falta d'activitat física: a l'inici de l'estudi, només dos de cada cinc estudiants feien almenys 150 minuts setmanals d'activitat aeròbica moderada o 75 minuts d'exercici intens. Al final de l'estudi, el 70% dels estudiants reconeixien no assolir la mitja recomanada.Aquesta situació va fer que de mitjana, els més de 100 estudiants que van participar a l'estudi guanyessin 1,4 quilos durant el primer semestre del primer curs universitari. L'activitat física va ser el factor determinant en qualsevol cas, per damunt de si l'estudiant vivia a dins o fora del campus, o si tenia accés a menjar les 24 hores del dia. De fet, la "falta de motivació" i l'augment de l'exigència acadèmica solen ser factors decisius per adquirir hàbits sedentaris, apunten els investigadors.L'autor principal de l'estudi, Yangyang Deng, considera que cal centrar esforços en una "visió holística de la salut" i augmentar l'activitat física moderada en els estudiants. Aquest hàbit, considera "pot tenir beneficis per a tota la vida". Un altre investigador, Sami Yli-Piipari, declara que les conclusions d'aquest estudi demostren que "s'ha de treballar per ajudar els joves a ser actius".

