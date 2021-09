Xiaomi deixa de vendre mòbils en aquests cinc països

, una de les marques de telefonia que més ha crescut en vendes els últims anys, ha pres una. La, que a l'Estat compta amb més dispositius que Samsung, ha cancel·lat les vendes a cinc països i una regió.Es tracta de, que es disputen Rússia i Ucraïna. D'aquesta manera, en aquests territoris no s'hi pot comprar cap terminal Xiaomi, i a més, tampoc hi funcionen. Si ha estat adquirit a l'estranger, el mòbil també es trobarà inservible. L'única funció possible serà realitzar una trucada d'emergència.Es tracta d'una mesura que ja forma part dels termes i condicions d'ús de la companya xinesa. En tots els casos mencionats, els territoris afectats per la prohibició es troben immersos en conflictes geopolítics o en situacions governamentals irregulars.

