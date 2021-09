Troben mort un dels protagonistes de «Tiger King»

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

, un dels cuidadors de zoo deque va aparèixer en el documental de, ha mort als 53 anys. Segons el portal sensacionalista TMZ, Cowie va ser trobat inconscient a l'apartament d'un amic a Nova York. Encara que fins al moment no s'ha revelat la causa de la mort, el tabloide assenyala que la policia no sospita que fos víctima d'un crim i que la principal hipòtesi és la d'una sobredosi.Malgrat haver treballat al zoo, Cowie va acabar testificant contra Joe Exotic en el seu judici federal pels drets dels animals.a assegurar una condemna contra Exotic, qui va rebre una sentència de presó de 22 anys per intent d'assassinat contra Carole Baskin i delictes contra la fauna silvestre.Cowie va aparèixer tant en el documentalcom en l'episodi de continuació que Netflix va llançar després que la producció es convertís en un fenomen mundial. En el capítol va assegurar que portava una vida "sòbria i estimant Jesús". A més, va negar ser addicte a les drogues. "No prenc metamfetamina, mai ho he fet, m'agrada dormir massa. Solia tenir un problema amb la beguda i però ara ja no", va aclarir.