Dos detinguts en els aldarulls de la Diada davant la comissaria de Via Laietana

aquest dissabte pels Mossos d'Esquadra durant els incidents davant la comissaria de la policia espanyola situada a la Via Laietana, després de la manifestació convocada per l'ANC per la Diada Nacional. Una de les persones ha estat detinguda per desordres públics i l'altre per atemptat contra agents de l'autoritat.El cos policialels centenars de manifestants que s'havien quedat davant la comissaria i que han llançat objectes a la línia policial. En el transcurs dels aldarulls almenys una persona, una periodista, ha resultat ferida en rebre el cop d'un pal que un manifestant llançava a la policia. Els Mossos compten vuit agents ferits lleus.Els fets es van produir ahir a la tarda, en plena manifestació principal per la Diada. Unha tirat ous, paper de vàter i pots de fum contra la. Els agents dels Mossos i de la policia espanyola que custodien l'edifici porten la protecció antidisturbis i s'han col·locat darrere dels escuts. Arran d’alguns petards i pots de fum, ha cremat part del paper de WC que havien llençat els manifestants contra l’edifici.Diverses furgonetes s'han desplaçat per l'avinguda, hi ha haguti també alguns. Fins i tot s’ha acabat encenent un petitde la prefectura, moment en què els Mossos han reforçat el dispositiu. Alguns manifestants han tiratcontra els agents.

