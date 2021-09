Militants de Junts denuncien una agressió feixista al centre de Barcelona

Ens acaben d'atacar 5 feixistes al costat de palau de la Generalitat, al meu amic @alexgarcia_cat l'han calentat, jo m'he pogut defensar i no m'han fet res.

Si veieu alguna cosa van els 5 corrent per darrera de Jefatura de policia Nacional. pic.twitter.com/2YTN670UjO — Rai López Calvet 🎗️ (@RaiLopezCalvet) September 11, 2021

"Ens acaben d'atacaral costat de", així ha explicat el militant de Junts,, l'agressió feixista que, segons ha explicat, s'ha produït aquest dissabte a la nit, hores després de la manifestació independentista de la. El també militant dei de la(JNC), Àlex Garcia, apareix amb la cara sagnant en la foto compartida a Twitter.López explica que ell s'ha pogut defensar i que no li han fet res i ha explicat que els cinc presumptes agressors "van corrent per darrere de la". Garcia, el jove agredit, es troba bé després de ser atès per una ambulància que es trobava aMés enllà de l'atac, López ha explicat que en passar per davant de la policia espanyola, un dels agents, en veure Garcia sagnant, els ha cridat el següent:, evidentment, en castellà., conclou.

