L'acte institucional de la Diada homenatja Pau Casals

El president de la Generalitat,, i la presidenta del Parlament de Catalunya,, han presidit aquest dissabte a la nit l'acte institucional de laa les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch situades a Montjuïc, a Barcelona. L'acte, organitzat conjuntament per, ha tingut com a eix vertebrador el. Ha estat un esdeveniment que ha comptat amba la direcció artística i amba la direcció musical, que han posat èmfasi en els valors de la pau, la justícia, la llibertat dels pobles, la cultura catalana i la fraternitat.L'acte ha començat amb una peça audiovisual en què tres joves, davant la casa on va néixer Pau Casals, rememoren el discurs que elva fer davant l'ONU i visiten les diferents estances de l'immoble, ara convertit en museu. Els intèrprets de la peça, que després han exercit de fil conductor de tot l'esdeveniment, han estat l'actriui l'actor, coneguts pels papers a la sèrie de TV3 'Les de l'hoquei', i l'actriu, vista a la sèrie 'Com si fos ahir'.També hi ha hagut interpretacions de peces de violoncel amb el, els músicso la violoncel·lista. A banda, hi ha hagut actuacions de l'actriu i cantant, de la cantant de rap Miss Raisa, del cantant, de la ballarina, del ballarí, del Cor de Teatre de Banyoles, del col·lectiu de dansa integrada Liant la Troca, del cantant, de la cantant Alba Carmona o del cantant. Aquests tres últims, al costat del Brossa Quartet de Corda, s'han agrupat per oferir una versió d'. L'acte l'ha clos el Cor de Noies de l'Orfeó Català, que ha interpretatEl disseny de l'escenografia ha anat a cura de, la il·luminació ha estat obra d'i el disseny artístic de la imatge i la il·lustració han estat creacions de. Tots plegats han organitzat un acte "dinàmic i transversal", amb propostes audiovisuals, de música, dansa, i pintura, i el missatge de Pau Casals transmès a través dels actors i actrius que hi han participat.

