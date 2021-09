I ara, que acordin el full de ruta

FOTOS Les millors imatges de la Diada Foto: Adrià Costa i Gala Espín Foto: Adrià Costa i Gala Espín Foto: Adrià Costa i Gala Espín Foto: Adrià Costa i Gala Espín Foto: Adrià Costa i Gala Espín Foto: Adrià Costa i Gala Espín Foto: Adrià Costa i Gala Espín Foto: Adrià Costa i Gala Espín Foto: Adrià Costa i Gala Espín Foto: Adrià Costa i Gala Espín Foto: Adrià Costa i Gala Espín Foto: Adrià Costa i Gala Espín Foto: Adrià Costa i Gala Espín Foto: Adrià Costa i Gala Espín Previous Next

. La pressió popular no ho és tot (prou ho saben ja els independentistes) però ajuda a reforçar posicions i a obrir-los camí; i la política alimenta la mobilització quan té un objectiu clar i compartit. La Diada del 2021 , condicionada en part encara pel, ha aconseguiten aquest cercle virtuós i també el moment de desànim del moviment.L'any de més fredor al carrer des de 2012 –era de preveure perquè dels 1.800 autobusos de 2017 o els 1.200 de 2019 es passava a 215 – és també l’any que, dins i fora de la marxa, més evidents s’han fet lesque debiliten un 52% que amenaça de convertir-se en un altre símbol del procés. Però la gent ha decidit queSense el reclam de la república primer i del referèndum després que van valdre fins al 2017, i també sense la ferida oberta dels presos polítics, que va alimentar les concentracions de 2018 i 2019, la Diada ha estat la de participació més discreta de les últimes si descomptem l'excepcionalitat absoluta de 2020.. Ningú discutirà, però, que l'ANC ha aconseguit l'objectiu de superar les "sis xifres" que va fixar com a repte. No hi ha com fixar-se'lsi quedar-se amb què és la manifestació més gran a Europa des que va començar la pandèmia.Pocs dies abans de laque per la part catalana presidirà, la Diada havia viscut abans de la manifestació moments de tensió. Divendres a la nit, al Fossar,quan algunes persones -que TV3 identificava com a membres de Junts- van xiular i fer apujar el to a Oriol Junqueras . Durant la manifestació s'han sentit alguns xiulets al Govern, que hi assistia repartit entre les delegacions dels partits i amb Aragonès al capdavant, a Junqueras i al conjunt d’ERC. Tampoc se n'ha escapat. Però la massa que reclama unitat i sap que cal tot i tothom els ha acabat convertint en marginals.Els republicans són els pares de la taula de diàleg, que, amb el govern espanyol. En les darreres hores els seus dirigents l'han defensada com "la millor via possible" (, de nou, ajuda) mentre exigien amb un to de retret una alternativa a qui la critiqui. La seva via és difícil atès que, del referèndum, el govern espanyol (inclòs Podem i Ada Colau ) diu que ni parlar-ne. Els seus socis de Junts no es mouen de reivindicar la unilateralitat. El quan i el com proposa exercir-la el partit deés una incògnita. Els juntaires reclamen el seu dret a "discrepar" dels socis. Alguns ho fan en temes puntuals, altres com la presidenta del Parlament hi estan abonats després de decidir no ser a l'executiu. Junts no sembla, però, disposat a trencar res.El context no és nou però s'accentua. És el que va passar amb lael febrer de 2020 a Madrid: Junts la va blasmar, però, que ara lamenta fins a quin punt és decebedor el seu llegat, la va voler presidir sí o sí. A la cloenda de la marxa, de nou,perquè no li veu cap futur al diàleg amb els partits i el govern espanyol. "Les demandes les veuen com un signe de feblesa", ha dit tot reclamant que s'apliquin "els mandats de les urnes". La presidenta de l'ANC, que ho serà fins a l'abril, ha cridat "president faci la independència" . Ella, que a la unilateralitat sí que li incorpora una, també té un full de ruta.de donar dos anys de marge a l'instrument. Ells prometien un nou 1-O abans de 2025.que té entre els noms confirmats a David Fernàndez i s'activarà d'aquí a poc temps.. El president d'Òmnium es fa seu el que interpreta que ési reclamava un gran acord nacional entre entitats i partits per fer possible el dret a decidir. Es tracta, ha dit en un acte al migdia , que. "S'han de posar d'acord d'una vegada per totes i hi serem", ha dit a la manifestació. El dia abans, al seu primer missatge institucional , Aragonès havia promès ambició en els objectius i reclamat una gran aliança per reforçar la posició catalana a la taula.El carrer no recula i els actors en joc podran fer-ne ús encara per un temps.és una prova que el conflicte està pendent de resoldre; ii el toc d'alerta que ha desprès la jornada.

