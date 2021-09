Un conductor begut atropella mortalment una dona de Moià de 84 anys

Ángeles Lázaro Requena, unaha mort a primera hora d'aquesta tarda de dissabte com a conseqüència de les ferides que ha patit després de ser, al nucli urbà de la capital del Moianès, per un turisme conduït per un home que ha donatL'atropellament ha tingut lloc cap a 2/4 d'1 del migdia al pas de la C-141c pel nucli de Moià, quan agafa el nom de carretera de Manresa. Tot i que el turisme ha projectat la dona uns 16 metres des del punt de la col·lisió, la primera intervenció delha catalogat les ferides de caràcter menys greu, però amb reserves degut a l'avançada edat de la víctima, i ha estat trasllada a l'de Manresa en helicòpter. Un cop a l'hospital no ha pogut superar la gravetat de les ferides i, sobre 3/4 de 5 de la tarda, ha mort.Fins al lloc del sinistre s'han desplaçat tres ambulàncies, els Bombers i quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra que han realitzat el test d'alcoholèmia al conductor del turisme i ha donat positiu. Determinada l'alcoholèmia del conductor,per determinar tots els detalls del succés. El conductor ha quedat en llibertat.

