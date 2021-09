Enfrontament entre manifestants i policia a la comissaria de Via Laietana

Unha tirat ous, paper de vàter i pots de fum contra la. Els agents dels Mossos i de la policia espanyola que custodien l'edifici porten la protecció antidisturbis i s'han col·locat darrere dels escuts. Arran d’alguns petards i pots de fum, ha cremat part del paper de WC que havien llençat els manifestants contra l’edifici.Algunes persones de la manifestació principal s'han aturat davant de la Prefactura mentre el gruix de la protesta seguia Via Laietana avall. Els manifestants criden consignes contra la policia espanyola amb crits com "" i "". Davant l'avanç dels manifestants, han hagut d'arribar reforços de laper assegurar el perímetre de la comissaria.En les actuacions policials per intentar dispersar els manifestants que quedaven davant de la comissaria, s'ha produït almenys un. Diverses furgonetes s'han desplaçat per l'avinguda, hi ha haguti també alguns. Fins i tot s’ha acabat encenent un petitde la prefectura, moment en què els Mossos han reforçat el dispositiu. Alguns manifestants han tiratcontra els agents.Alguns manifestants han intentat fer unaal mig del carrer amb les tanques que protegien la prefectura, però els agents les han acabat retirant. A causa de les corredisses,per membres de Sanitaris per la República, tot i que no ha rebut cap agressió per part de la policia. Durant la tarda, una periodista que estava en un bar molt pròxim a la comissaria ha quedatdesprés de rebre un cop de pal que ha llençat un manifestant.Per altra banda, a la manifestació de l', a la, s'han produït cremades de les banderes europea, espanyola i francesa. A més, també se li ha calat foc a una imatge de grans dimensions en què apareixen

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor