108.000 persones a la manifestació de la Diada, segons la Guàrdia Urbana

han omplert els carrers desegons la Guàrdia Urbana de la capital catalana. Per altra banda, segons l', els organitzadors de l'acte, l'assistència s'ha xifrat en. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ja havia indicat que preveien sobrepassar "els sis dígits" . D'aquesta manera, doncs, l'independentisme ha tornat als carrers després de laLa celebració de la Diada ha arrencat, i tal com estava previst, milers de persones han iniciat el recorregut d'un quilòmetre a les. La manifestació ha passat per davant la prefectura de la policia espanyola, girarà pel passeig d'Isabel II i continuarà per l'avinguda Marquès de l'Argentera fins al parc. L'acte polític s'ha fet davant de l'La manifestació s'ha celebrat amb plena normalitat, i només amb dos incidents puntuals. En primer lloc, un grup de manifestants ha interromput el pas de la manifestació a l'alçada de la, molt a prop de la. A les pancartes es llegia "Prou traïdors" i "Independència ja". La marxa s'ha aturat durant cinc minuts, però s'ha restablert la marxa després de la mediació de membres l'ANC amb els manifestants perquè es retiressin.Més tard, un grup de manifestants independentistes ha tiratcontra laa Via Laietana. Els agents dels Mossos que custodien l’edifici s'han col·locat els cascs de protecció antidisturbis. Algunes persones s’han aturat davant de la Prefactura i han cridatcontra la policia espanyola, mentre que el gruix de la manifestació ha seguit avançant.

