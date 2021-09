Ensurt a la manifestació de l'ANC quan un home ha traspassat el cordó de seguretat

Ensurt a laquan un home ha traspassat el cordó de seguretat de la manifestació amb una. La ràpida reacció del personal de seguretat ha evitat que l'individu s'apropés a la, on hi ha el president d'Òmnium Cultural,, i la presidenta de l'Assemblea,. Després, la manifestació ha pogut continuar amb total normalitat.La manifestació de laja ha arrencat a. Tal com estava previst, milers de persones han iniciat el recorregut d'un quilòmetre. La manifestació ja ha passat per davant la prefectura de la policia espanyola, girarà pel passeig d'Isabel II i continuarà per l'avinguda Marquès de l'Argentera fins al parc. L'acte polític es farà davant de

