Un grup de manifestants amb pancartes de «Prou traïdors» atura la marxa de l'ANC

Per Vei el 11 de setembre de 2021 a les 19:17 0 0

Es el que sortira a les portades de la premsa de demá, amb la paraula traïdors al cap devant, la pulize haura quedat bocabadada, estrany no veure els presòs polítics a davant de tot, i no apareixer cap de Waterloo, ni per pantalla, fins hi tot escoltat icat.cat, no diuen res de res de la diada.