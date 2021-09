Els irreductibles del bus: «Baixarem a Barcelona fins que faci falta, a casa no aconseguirem res»

Sortida dels assistents de Puig-reig Foto: Roger Simon

Neus Forés donant instruccions sobre la manifestació Foto: Roger Simon

Andreu Hinojo i la seva dona durant el trajecte Foto: Roger Simon

L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, i la seva dona Foto: Roger Simon

Les germanes Lourdes i Rosa Ballarà, baixant a Barcelona Foto: Roger Simon

La Montse Cosp i els seus fills, a l'última fila del autobús Foto: Roger Simon

Sonen els últims compassos d'a l'ofrena floral al monument dei els tres autobusos que organitza(ANC) i que sortiran de la capital del Berguedà comencen a organitzar-se just davant. Gairebé tothom que espera el bus a la vorera porta, disciplinadament, la samarreta vermella de l'ANC amb el lema “”. Molts d’ells porten estelades.Les primeres consignes abans de pujar a l'autobús en direcció a Barcelona són clares: ", i mostrar que tenim una voluntat d’aconseguir la independència", coincideixen una majoria. Però si ells són els que surten als carrers, els polítics han de ser els que tornin a. Tampoc volen que “tots aquests anys de lluita i manifestacions quedin oblidats”.Enguany només hi hauràque sortiran del, dos de Berga i un més de Gironella., la presidenta de l’ANC, ha explicat aquest matí que hi ha unsque portaran gent de diversos punts del país a la manifestació de la Diada. La quantitat d'autocars ha experimentat unrespecte de l'última concentració abans de la pandèmia, la del, quan se'n van mobilitzar. En laha acompanyat aquest any un dels vehicles que baixen veïns i veïnes de Berga i Puig-reig a Barcelona. Laés la voluntària que s'encarrega de l’autobús número 1, amb què s’han traslladat a la capital berguedana, i fa el recompte de persones abans de marxar. Un cop el motor en marxa, la Neus llegeix unes instruccions pel micròfon.Forés adverteix que aquest any "cal tornar a mostrar als polítics que volem, i no podem quedar-nos a casa". Serà unaper tornar a sumar junts, després que l’any anterior no se’n fes cap degut a la. “La pandèmia ha produït un parèntesi, ja que hem estat tancats perimetralment molts mesos, i hi ha hagut un parèntesi d’un any, que s’haurà de recuperar als pròxims anys”, afegeix Forés.Ladel Berguedà a la manifestació serà el 3, entre. En les instruccions, Neus Forés també aprofita per destacar que després d’un any sense poder baixar a Barcelona, avui s’hi tornarà i “ens hem de fer sentir altra vegada, persistir fins que sigui possible”.Les persones que han pujat al bus escolten les seves instruccions en silenci.són dues amigues i veïnes de Berga que expliquen que han baixat sempre a les manifestacions que es fan a Barcelona i que assisteixen fidelment a totes les concentracions que es convoquen a la capital berguedana. "", remarca Prat."Hem vingut sempre des de 2012 i els cops que faci falta", afirma, que va acompanyada de la seva dona. Però no amaga que ", una vegada més. Hem de reivindicar que la taula de diàleg doni el seu fruit, i si no, buscar una altra forma d’arribar a l’autodeterminació", assenyala amb un somriure.La, asseguda a la meitat del bus amb els seus pares, ha vingut des de Súria, una població veïna de la comarca del Bages, amb els seus pares per baixar a Barcelona, i considera que. "La pandèmia no ens ha ajudat gens, i ara és una feina tornar a engrescar a tanta gent del poble", assegura.Als seients del darrere, hi ha l’alcalde de Puig-reig (ERC),, juntament amb les 16 persones que han baixat del municipi. Ell baixa amb la seva dona per seguir persistint i viure la Diada Nacional. Altarriba creu que després de molts anys de manifestacions, "cal seguir empentant, tot i que les institucions ara mateix, per això potser avui no veurem tanta gent a la manifestació".També de Puig-reig, les germanestampoc es perden cap manifestació i creuen que la. “L’11 de setembre s’ha de celebrar sempre, encara que tinguem la independència, ho celebrarem encara més. Tenim moltes ganes de ser-hi”.A l’última fila de l’autocar s’hi han assegut la, amb els seus dos fills. El petit ha assistit a les manifestacions des dels 3 anys, i ara ja en té 13. Enguany, però, estanno amb el fet de ser independents, sinó amb la classe política. "", remarca Cosp. També creu que cal sortir als carrers "perquè des de casa no arribarà la independència". "Baixarem a Barcelona fins que faci falta, des de casa no aconseguirem res", conclou Cosp.

