El consistori ha posat a disposició de la víctima "tots els recursos necessaris per a la seva atenció i recuperació", i ha manifestat la seva voluntat de "continuar treballant per aconseguir una ciutat lliure d'agressions i conductes sexistes".



"La nostra ciutat no tolera cap mena d'agressió sexual, sexista o lgtbifòbica i treballa per tal d'erradicar-les", ha assegurat a través d'aquest comunicat.



En aquest sentit, ha recordat que les agressions sexuals "són una violació dels drets humans fonamentals" i, alhora, "un delicte i un greu problema social i polític". "La violència sexual és una forma de violència masclista que ens afecta a tota la ciutadania", subratlla el document. Arran dels fets, tots els grups municipals de l'ajuntament han consensuat un manifest conjunt de condemna i rebuig a la presumpta agressió.

Elsinvestiguen una agressió sexual múltiple a una dona major d'edat a, segons va avançar aquest divendresi ha pogut confirmar l'ACN. Els fets van passar dimecres passat alde la capital del Maresme.Els Mossos confirmen que, tal com consta en la denúncia, tot i que encara sense precisar el seu grau de participació. Segons fonts veïnals citades per Mataró Audiovisual, els presumptes agressors són un grup de quatre persones, xifra que la policia no confirma.

