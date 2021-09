​Mor ofegat un home de 75 anys a la platja del Rastrell de Roses

Un home de 75 anys i de nacionalitat suïssa va morir aquest divendres passat a la tarda a la(Alt Empordà). El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís al voltant de dos quarts de vuit del vespre. Diversos testimonis van indicar que havien tret de l'aigua un home inconscient i que l'estaven intentant reanimar.En arribar al lloc les dues unitats terrestres delvan seguir amb les maniobres, tot i que no li van poder salvar la vida. A la platja del Rastrell de Roses ahir havia onejat la bandera groga per estat de la mar. En el moment dels fets, el servei de vigilància ja havia finalitzat.Fins al lloc es van desplaçar efectius de la Policia Local, dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil, aquests últims per encarregar-se de les diligències.Amb la víctima d'ahir, jades que va començar la campanya el passat 15 de juny, i que acabarà el pròxim 15 de setembre.

