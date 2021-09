Una Diada a 1.700 metres d'alçada

País plural

Aquest divendres a la tarda ha tingut lloc l’a la vegueria de l’. S’ha celebrat al, al municipi d’. Un espai situat a, dins del cor del Bosc de Virós, i en una zona protegida dins delL’objectiu de l’acte ha estat el de visualitzar la, claus en la lluita contra el canvi climàtic, que en el cas de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran representen més del 40% del territori. També s’ha volgut posar en valor l’com a eina de divulgació i conservació delHa estat un esdeveniment en que ha confluït el medi natural, l'associacionisme i la cultura, concretada amb la literatura i la música. En aquest sentit, l’escriptor pallarèsha ofert una conferència sobre, que fou considerat un revolucionari quan a finals del segle XIX va recórrer els Pirineus, des de l’Urgellet fins a l’Aneto, tot passant pel Pallars Sobirà.L’acte també ha comptat amb l’actuació musical del guitarrista, amb el nom artístic de. L’acte s’ha emmarcat en l’eix central dels actes delper la Diada, que és el 50è aniversari del discurs dedavant l’Assembla General de l’ONU per reivindicar els valors de pau, justícia, llibertat del pobles, la cultura catalana i la fraternitat.El delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran,, ha reivindicat la vigència del missatge de Pau Casals i ha posat de manifest la necessitat de continuar la seva difusió, i que aquest valor dees concreti en una voluntat comú que perduri al llarg del temps, com a garantia de preservació de les tradicions populars del nostre país. Finalment, Pérez ha recordat que Catalunya és un país divers i plural, i l’Alt Pirineu i Aran ha de ser considerat en la seva especificitat en el procés de desenvolupament nacional.Per la seva banda, l’alcalde d’Alins,, ha manifestat la seva satisfacció per l’elecció d’un indret de gran bellesa com el refugi del Gall Fer. També hi va assistir, president de l’, i en representació també de la. Pla ha posat en valor els espais de muntanya i la necessitat de que se’n faci divulgació i que la natura sigui oberta a tothom.L’acte s’ha organitzat conjuntament amb l’i ha comptat amb la col·laboració de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, del Parc Natural de l’Alt Pirineu i del refugi del Gall Fer. Per finalitzar l’acte els assistents han entonata peu dret.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor