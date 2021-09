Els partits fan evidents les diferències estratègiques en l'ofrena a Rafael Casanova

La tradicional ofrena floral aha donat el tret de sortida a la Diada Nacional de Catalunya 2021. L'acte ha fet evidents les diferències estratègiques que arrosseguen els principals partits independentistes. ERC ha reivindicat la jornada d'avui per "enfortir-se" de cara a la taula de diàleg mentre que Junts ha mantingut l'actitud "expectant" i de desconfiança amb l'Estat., secretari general de Junts per Catalunya, ha remarcat que la formació anirà a la taula de diàleg de la setmana que ve però amb certa "" per tal "d'aixecar acte de la voluntat del govern espanyol". I és que, segons el secretari general de JxCat, el govern espanyol no compleix, no té paraula i, per tant, se'n pot esperar "poca cosa". Tot i així, ha dit que el seu partit serà a la taula per donar "força" al país. En aquest sentit, ha garantit que Junts serà "lleial" en mantenirtot i que reivindicar el seu dret a discrepar.La consellera de la Presidència,, ha afirmat que la Diada és un dia per "confluir" i "" per anar a la taula de negociació "amb tota la fortalesa del poble de Catalunya". Al voltant de la reunió de la setmana que ve amb l'Estat, Vilagrà ha fet una crida a la unitat. "Encarem aquesta setmana amb força i legitimitat. És una finestra d'oportunitat. Ens hi juguem molt, tot", ha afegit.Segons la consellera, la Diada és un "clam de llibertat" per reclamar un futur millor "en forma de referèndum d'autodeterminació". En la mateixa línia s'ha expressat la portaveu d'ERC,, que ha fet una crida a "traduir la força ciutadana" de la Diada en "una aliança per fer imbatible el". No es tracta, segons ella, d'aprofundir en els retrets i les crítiques a l'estratègia acordada.Per altra banda, la presidenta del Parlament de Catalunya,, ha evitat declarar sobre la taula i ha centrat el discurs en celebrar que enguany sigui la primera Diada "sense presos polítics" des de l'empresonament dels líders socials i polítics catalans. Tot i això, ha recordat que encara hi ha "exiliats i represaliats". La presidenta ha reivindicat "un país lliure i amb plenitud, sense repressió i amb prosperitat" i ha cridat a participar en tots els actes de la Diada per "defensar els drets i llibertats", que remarca que són "més necessaris que mai".Per últim, l'alcaldessa de Barcelona,, ha expressat "tota la confiança" en la taula de diàleg, que s'ha de reunir la setmana que ve, i ha afirmat que "es pot parlar de tot des del respecte, sense línies vermelles, sense presses ni pressions". Després de fer l'ofrena a Rafael Casanova, l'alcaldessa ha assegurat que aquesta no és una Diada qualsevol perquè els indults han marcat "un punt d'inflexió". I ha reivindicat començar ", de seure a la taula i resoldre-hi problemes polítics". "És una etapa que ens mereixem tots, hi ha hagut molt patiment", ha dit. I ha cridat a "rebaixar la tensió" i "que la taula pugui treballar".A banda de tot això, a l'altra banda del recinte, un grup reduït de manifestants s'ha concentrat per seguir de ben a prop l'arribada de les diferents organitzacions polítiques i culturals. Els activistes independentistesdel Govern, tant de Junts com d'ERC, mostrant el seu desacord i malestar per la divisió política i l'estratègia que han adoptat els diferents grups. El president d'Òmnium Cultural,, ha estat l'únic que ha rebut elogis i aplaudiments: "Gràcies, Jordi. Ho aconseguirem", han dit els manifestants a Cuixart.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor