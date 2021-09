Dos morts per arma de foc a Tarragona

Troballa macabra aquesta passada matinada a. Elsvan assistir un avís a les dues, al, on van trobar un mort per. El cos estava estès dins d'un habitatge d'aquesta zona cèntrica de la ciutat i, davant l'absència de ningú més al mateix habitatge, els agents van fer una recerca perimetral.Va ser més tard quan van trobar un segon cos sense vida: també mort per un tret i encara sense conèixer-se'n l'autoria. La policia investiga si aquest segon home és l'autor de la primera mort i també les circumstàncies de la mort del segon. La policia no descarta cap hipòtesi sobre les causes de la mort del segon home, sigui un suïcidi o alguna altra circumstància, a l'espera dels informes forenses i de balística.El cas està sota secret de sumari i, per tant, el cos policial no facilita més informació sobre la naturalesa de cap dels dos homicidis. Ladels Mossos d'Esquadra està investigant les causes de les dues morts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor