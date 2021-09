FOTOS Els «motards» donen gas cap a la independència Foto: Josep M. Montaner Foto: Josep M. Montaner Foto: Josep M. Montaner Foto: Josep M. Montaner Foto: Josep M. Montaner Foto: Josep M. Montaner Foto: Josep M. Montaner Foto: Josep M. Montaner Foto: Josep M. Montaner Foto: Josep M. Montaner Foto: Josep M. Montaner Foto: Josep M. Montaner Foto: Josep M. Montaner Foto: Josep M. Montaner Previous Next

La plaça de Vic plena de motos i estelades. Foto: Josep M. Montaner.

"Gràcies per tornar-hi a ser"

Els @MOTARDS11S ja marxen de la plaça de Vic. Es troben amb altres motoristes de les Terres de Ponent al Bruc per acabar a Barcelona. Informa @cfitverd #Osona https://t.co/SQLZJQaBQo pic.twitter.com/d0L8qr6nfU — Osona.com (@osona) September 11, 2021

Puntuals a les 8 del matí, elshan començat a omplir la. L'olor de benzina i el soroll de diversos motors han despertat la ciutat.La cua de motoristes s'allargava per tot el carrer Verdaguer fins a entrar a la plaça. "Hi havia moltesde tornar", ha explicat el president dels motards independentista,, aL'any passat, la trobada es va haver d'anul·lar per la situació derivada de la, però ja en fa més de 10 que es concentren a la ciutat. "Ja és undins el món delindependentista", ha remarcat Graells, mentre afegeix quesempre els ha acollit "molt bé".En les darreres edicions havien fet diversos mosaics, però davant l'allau de motoristes concentrats a la plaça es va acabar optant perquè només hi aparquessin. Això sí, sempre van amb la tradicional vestimenta de motards i engalanats ambde totes mides.Quan la majoria de motos ja estaven estacionades a la plaça, el soroll de motor ha canviat pel de ladel grup Vall Tucada, que ha animat als motoristes asseguts a les terrasses dels bars de la plaça.Durant la seva intervenció, l'alcaldessa de Vic,, ha agraït els motards que tornessin a ser a la plaça. Erra ha remarcat que, malgrat que ja no hi hagi les imatges dels presos a les façanes de la plaça de Vic, no significa que "lano continuï".En aquest sentit, també els ha donat les gràcies per seguiri continuar lluitant per la. "El poble encara hi és", ha afegit, destacant ladels motards. De fet, l'alcaldessa de Vic es desplaça per primera vegada amb moto a la Diada.Des de l'organització han comptabilitzat més d'un miler de motoristes, entre els que estaven aparcats a la plaça i dels carrers del voltant. A les 10 han marxat cap alon es reuneixen amb els motards de les terres de Ponent i després marxen tots junts cap a. Tot i la previsió d'una Diada més desinflada, els motards independentistes no han defallit.

