​L'acte de la Diada Nacional de la Catalunya Nord, afectat per la pluja

Paraules de record

La pluja caiguda divendres a la tarda sobreva impedir que l'acte central de la Diada Nacional a la Catalunya del Nord es pogués celebrar a la, i va obligar a traslladar-lo al cinema d'aquesta localitat. Més d'un centenar de persones, amb una assistència limitada ateses les mesures anti-covid, van escoltarpresident d'Òmnium Cultural, proclamar una vegada més el seu "ho tornarem a fer", com a culminació d'un parlament en què va agrair tota la solidaritat rebuda des de la Catalunya del Nord al llarg del procés independentista i la posterior onada repressiva.L'havien precedit en l'ús de la paraula lque va mostrar-se molt esperançat pel paper que la Casa Macià podrà tenir com a centre de dinamització cultural de tot el país català. També va renovar el suport de Prats a la causa catalana i va renovar la disposició del seu poble a tenir les portes obertes a tots els seus defensors. En l'espai del record, va rememorar que a diferència d'altres llocs on els exiliats catalans del 1939 van ser reclosos en camps de concentració, "a Prats de Molló se'ls va acollir".va traçar paral·lelismes entre l'estat espanyol de fa cent anys, que va portar el futur president Francesc Macià a la lluita i a l'exili, i l'estat espanyol actual, que nega els principis democràtics i que segueix motivant una lluita que, igual com Macià, porten des de l'exili persones comEn el curs de la sessió, va arribar a la sala l'exconseller de Cultura,, a l'exili des del novembre de 2017.Durant l'acte, hi va haver un intens record per a l'activista i escriptoraque va morir el passat 5 de setembre a l'edat de 94 anys, aD'altra banda, els oradors van tenir paraules d'agraïment per a l'empresariper haver adquirit la Vil·la Denise, ara rebatejada com a Casa Macià, i haver-la posat a disposició de l'associació del mateix nom que la gestionarà com a centre de difusió cultural i social. El 1926, la Vil·la Denise -situada a la carretera de Prats de Molló a La Preste- era el centre d'operacions des del qual Francesc Macià dirigia l'entrada a la Catalunya sota administració espanyola d'una força militar catalana per alliberar el país, i on va ser detingut per la policia francesa.

