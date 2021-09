​Raquel Sánchez veu encara marge per negociar l'ampliació del Prat

però exigeix aque "es ratifiqui" en l'acord a què govern estatal i català van arribar el 2 d'agost.a ho ha dit en una entrevista a El Periódico, on afirma que reconduir l'operació "depèn del Govern" perquè ha estat l'executiu català el que "ho ha fet impossible" per la "divisió interna". Per això ha indicat: "Si el Govern de la Generalitat, i en boca del seu president, manifesten que accepten i es ratifiquen en l'acord que es va assolir el 2 d'agost, mantindríem l'acord en els seus termes per ampliar el Prat minimitzant l'impacte ecològic sobre la llacuna de la".En tot cas, la titular de la cartera de Transports ha subratllat que la inversió s'ha d'aprovar i recollir "abans que acabi el mes de setembre", i ha reiterat que si l'ampliació no entra alque el Consell de Ministres aprovarà a finals de mes, caldrà esperar al pròxim, d'aquí a cinc anys. Alhora, Sánchez ha lamentat que, sentint les declaracions d'Aragonès i de diferents membres del Govern, no veu "marge" per negociar.De la mateixa manera, Sánchez esquiva les discrepàncies internes del seu govern a l'entorn del projecte, expressades en boca de la ministra de Treball,, que el va qualificar de "depredador", assegurant que l'ampliació del Prat "no va en contra dels compromisos assumits en la lluita contra el canvi climàtic" i especificant que l'executiu estatal no tenia intenció de presentar un projecte "que no fos avalat per la Unió Europea".La ministra també desmenteix l'opinió d', que en una entrevista al mateix mitjà 26 hores abans que s'anunciés l'aturada de la inversió, va vaticinar que el govern encapçalat pel PSOE optaria per aquesta solució intentant fer passar com a culpable l'executiu català per evitar que la Unió Europea tombés el projecte. "Junqueras s'oposava radicalment a l'ampliació de l'aeroport i per tant ell anticipava el que ells pretenien fer amb les seves declaracions", indica.En tot cas, Sánchez es mostra disposada a trucar Aragonès "si és necessari", però li demana al Govern "que s'aclareixi" i digui "si està a favor del projecte o no". També afirma que les infraestructures connexes a l'ampliació no quedaran paralitzades "en absolut" encara que aquesta no tiri endavant. "Es manté la connexió amb, amb un projecte de 55 milions, i la millora de, que són uns altres 40 milions", afirma la ministra en una "mostra del compromís total del govern amb Catalunya".

