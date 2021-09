El govern espanyol obre la porta a eliminar els exàmens de recuperació a l'ESO

Elno preveu elsal juny pels estudiants de l'. D'aquesta manera, l'Estat obre la porta a què les autonomies decideixin si eliminen aquest tipus de proves. En el cas català, és eli laqui ha de decidir sobre un canvi d'aquesta mena.

En concret, el decret d'avaluació i promoció que el govern de l'Estat ha d'aprovar en les pròximes dates preveu eliminar aquests exàmens que decideixen si un alumne passa de curs i deixa en mans de l'equip docent de cada centre la decisió sobre el futur acadèmic dels estudiants. Per altra banda, a l'etapa del Batxillerat sí que se segueix comptant amb la convocatòria de recuperació.



De la mateixa manera, la repetició de curs a l'ESO es considera a l'esborrany del decret -pendent del dictamen del Consell d'Estat- una qüestió excepcional, en tot cas limitada a dos cursos durant tota l'ESO. S'aposta, igualment, per l'opinió de l'equip de professors sobre la millor opció per a l'alumne.

Fonts del govern espanyol han indicat que, en tot cas, les comunitats autònomes tenen l'última paraula sobre la qüestió, per la qual cosa queda com a decisió de cada territori si elimina o no aquests exàmens. Un altre punt que destaca l'esborrany és que els reforços als alumnes que els necessitin s'han de posar tan aviat com es detectin les mancances.

