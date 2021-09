Els votants d'ERC, Junts, la CUP i els comuns s'oposen a l'ampliació del Prat

Els votants d', lai elss'oposen a l', segons un estudi de la(UB) publicat pel diari ARA. L'informe, desenvolupat en el marc d'un projecte de recerca de la universitat catalana, ha preguntat a 1.000 persones entre el 6 i el 20 d'agost.Perquè els enquestats poguessin respondre amb coneixement, se'ls va proporcionar-l'increment de vols intercontinentals i els efectes positius per l'economia- i-l'afectació de l'espai natural protegit i l'increment de la contaminació que agreuja el canvi climàtic- de l'ampliació. No es feia menció específica, però, de l'espai deL'electorat d'està en 44% en contra per 23% a favor i el de37% en contra per 30% a favor, sent el de lai el delsels dos electorats que més clarament rebutgen l'ampliació de l'aeroport. Pel que fa al, el, els quatre electorats són partidaris de l'ampliació.A més dels posicionaments dels partits polítics, l'estudi també destaca que un terç dels enquestats afirmavensobre el tema. A nivell general, els resultats reflecteixen und'oposició a ampliar el Prat i unde respostes favorables. D'aquesta manera, doncs, dels que sí que tenen opinió sobre el tema, eln'està en contra i ela favor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor