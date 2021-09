Quin temps farà per la Diada?

La variabilitat d'aquests darrers dies es mantindrà, també, al llarg del cap de setmana.



Temps inestable per lad'aquest dissabte. De fet, lapodria amenaçar la manifestació independentista al, però l'afectació no es preveu massa gran. Segons la previsió del(SMC), les precipitacions a la capital catalana serien més properes a mig matí i no pas a l'hora de la mobilització.Pel que fa a la resta del país, al llarg de la tarda són probables algunsdel quadrant nord-est i n'és possible algun a la resta deli del. Tots, però, seran entre febles i moderats, i només puntualment forts fins al migdia al litoral sud, acompanyats d'alguna tempesta. Les comarques depoden ser les més afectades per aquestes pluges, i de fet, l'serà moderat durant el matí.Lesseran més favorables. I és que durant el dia la temperatura mínima voltarà entre 10 i 15 °C ali al, entre 13 i 18 °C a lai entre 16 i 21 °C a la resta. Per la seva banda, la màxima se situarà entre 21 i 26 °C al Pirineu i entre 25 i 30 °C a la resta.El dia, això sí, s'esperaa tot el país. Pel que fa al vent, tampoc cal preocupar-se, ja que s'espera que sigui, només amb cops forts i de manera puntual a zones deli delde Catalunya.

