El Fossar de les Moreres enterra la taula de diàleg

Banderes estelades i cartells rebels al Fossar. Foto: Gala Espín

L'ambient al Fossar de les Moreres, aquest Onze de Setembre. Foto: Gala Espín

A missa amb Giró

El conseller Jaume Giró a Santa Maria del Mar.

"La? Per favor! No hi crec en això. Els castellans no ho entenen això del diàleg".no pot ser més clar. Ell és un fix del Fossar de les Moreres. Fa trenta anys va impulsar el, per homenatjar els combatents de Cardona, que van resistir vuit dies més que Barcelona contra les tropes borbòniques. Una flama encesa recorda aquells combatents i és un referent de la Diada més irreductible.Ayala es proclamamalgrat tot: "Molta gent que no havia estat mai independentista s'hi va afegir i a la primera sotragada s'han fet enrere. Però això no ens ha de desanimar. Aquesta és una lluita d'alt-i-baixos i els qui ho hem estat sempre continuem estant aquí". Sobre el resultat d'unes negociacions amb l'Estat no es fa la més mínima il·lusió: "Seria el primer cop en la història que Catalunya obtingués algun objectiu dialogant amb els", afirma.Alno estan per taules de diàleg i es respira distanciament envers la classe política sobiranista.La, ho expressa sense embuts després de cantar: "Hem d'agrair als nostres dirigents que es van arriscar l'1 d'octubre, però s'haurien de fer a un costat i que hi hagués un relleu perquè no se n'han sortit. Tots, de. Gràcies, però adeu".La Carla entén que hagi baixat l'entusiasme i explica el cas dels seus amics: "Fa uns pocs anys, ens reuníem fins a vint persones per anar a la. Avui només hi soc jo. Els altres són a la platja. Potser la Covid també hi ha ajudat, però crec que també és una excusa". Confia tan poc en el lideratge polític com en una negociació amb l'Estat. "Això res de res. Potser s'ha de, però no n'espero res. És que ni tan sols llegeixo les notícies sobre la taula de diàleg".És l'opinió majoritària, que també expressa, una administrativa que passeja pel Fossar amb els seus parents: ". Els partits catalans, barallats com sempre". Tampoc n'espera res d'una possible via unilateral: "Ara no és factible. És aleshores, la tardor del 2017, quan s'havia de fer, ara ja han escenificat divisió", assegura mentre una orquestra (els) toca L'Estaca.La Diada és un mapa de totes les sensibilitats del sobiranisme i el Fossar sempre ha estat territori dels nuclis més abrandats. Elsque es poden veure pel Born ho deixen clar. ". La lluita és l'únic camí", proclama un d'Arran, mentre algú s'atura en una tauleta de l'Esquerra Revolucionària on es venen llibres dels clàssics del pensament revolucionari, de l'irlandèsal Lenin de L'Estat i la Revolució. En una altra taula,ven material del Partit Comunista del Perú, i té darrere un cartell que crida "Visca el maoisme". Raül assegura que "Junts i ERC no faran res, lasempre ens trairà, la independència només arribarà a través de la unilateralitat i el suport de la classe obrera".A tocar del Fossar, a la imponent basílica de, s'ha recuperat la tradició, interrompuda per la pandèmia, de la missa en sufragi i acció de gràcies pels defensors de les llibertats catalanes. La missa se celebra des del 1886, organitzada per laEntre els assistents, el conseller d'Economia i Finances,que, buscant la mirada llarga, explica a la sortida que va ser la Lliga Espiritual la primera que va celebrar la Diada, amb la primera missa, l'any 1886, quan Catalunya no disposava ni tan sols d'una autonomia administrativa. El conseller Giró és un assidu a la missa des de fa molts anys.Avui, després d'un any en què la missa no es va poder fer per la pandèmia, ha ressonat de nou a la basílica de Santa Maria del Mar la, aquella que demana: ", i ajunteu tots els seus fills amb cor de germans/defenseu d'enemics espirituals i temporals tota la terra catalana que teniu encomanada"., membre de la Lliga, expressa els seus sentiments en aquesta Diada en una frase que és compartida per molts dels qui avui són al Fossar: "Em sento, però més esperançada que il·lusionada després de tot plegat". El president de la Lliga Espiritual,, admet que "portem dos o tres anys una mica desconcertats per la divisió i la poca claredat, i s'ha d'entendre que molta gent senti un cert desencís".Al president de la Lliga Espiritual se'l veu, amb tot, esperançat. Com molts dels qui avui entren a Santa Maria del Mar per assistir a la. Potser des de la perspectiva que dona donar continuïtat a un acte que se celebra des de finals del segle XIX i que, amb dificultats, ha travessat totes les pàgines de la història recent. En temps de tribulació i a falta d'obres concretes,

