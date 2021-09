Aragonès promet «ambició» i demana «confiança» en la taula de diàleg

País amb futur compartit

(de "negociació" els agrada dir-ne al Palau de la Generalitat) és la gran aposta del presidentper resoldre el procés i aconseguir l'objectiu d'"una". A les portes de la Diada i en la setmana de la reunió de la taula de diàleg entre governs a Barcelona, Aragonès ha promès afrontar la negociaciói ha demanat que sigui rebudade la nostra capacitat de sortir-nos-en". Ha de ser ben acollida, ha dit, perquè és una fita que "no s'havia aconseguit mai abans". És obrir una negociació entre governs on s'arriba amb unaa favor de la independència i encara més àmplia a favor del dret a decidir i la fi de la repressió. Unes majories que seria desitjable traduir en els pròxims mesos en "unaper recuperar conjuntament la iniciativa" i fer realitat un referèndum que ésEn el seu missatge institucional de la Diada, el primer que fa com a president i que ha volgut fercom un record a les persones que han patit la pandèmia i els seus efectes i com un reconeixement als sanitaris, Aragonès ha afirmat, davant els dubtes que planteja un sector de l'independentisme, amb els seus socis de Junts al capdavant, que cali construint. Unes condicions que són necessàries, ha afirmat, davant un procés que, també per l'actitud del govern espanyol contrària al referèndum,. El seu discurs, televisat, ha acabat amb un "visca Catalunya lliure".A diferència dels seus socis, Aragonès prefereix veure l'ampolla mig plena i ha afirmat que fins fa poc era "impensable" que l'Estat reconegués "" i que ara s'ha aconseguit "que l'Estat segui en una taula de negociació amb el Govern", que defensarà. A més, ha cridat a omplir els carrers arreu del país a la Diada d'aquest dissabte perquè això donaràEl cap de l'executiu s'ha esforçat en la defensa de la via que defensa ERC, a la que la CUP ha donat una oportunitat i que Junts valora amb escepticisme. La seva aposta és la del referèndum pactat "perquè ésper resoldre conflictes" i ha esmentat "el que ha fet i tornarà a fer", que preveu votar el 2023 i té el vistiplau de Londres per fer-ho si així ho vol el 60% de la població. Ha donat a entendre que el referèndum acordat amb l'Estat, si s'aconsegueix, serà inclusiu: "La millor manera de defensar un futur compartit és posar les bases perquèsi compten amb l'aval de la majoria de la ciutadania", ha afirmat.Aragonès ha promès doncs fermesa en les conviccions i ambició a l'entorn una sortida, la del referèndum pactat, que és la més "inclusiva". Sense esmentar-ho l'ha. Per això s'ha referit als catalans que no defensen la independència. Ha afirmat que el referèndum pot ser una solució "que inclogui a tots" perquè té la virtut que "tothom té el dret a guanyar i tothom ha d'acceptar el resultat". Un procés quePer al cap de l'executiu és important voler seguir sent. Abans de la seva defensa de la transcendència de la taula de diàleg i de proclamar que Catalunya no s'ha d'apartar mai de l'objectiu de seguir sent "un sol poble" ha fet referència a la pandèmia "que condiciona i continuarà condicionant les nostres vides". Una situació que ha provocatque se suma a "a les dificultats preexistents" i amb un conflicte amb l'Estat que "fa massa temps que està pendent de resoldre" i que té cares "com la repressió" que limita drets i no ofereix "sortides a les persones a l'exili".El cap de l'executiu ha repassat les "necessàries" transformacionsi no s'ha estat de defensar les, "la millor eina per guanyar la batalla a la Covid". La del referèndum acordat serà encara més complicada, tant dins com fora de Catalunya.

Missatge institucional d'Aragonès amb motiu de la Diada by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor