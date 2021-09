L'Advocacia de l'Estat demana al Tribunal de Comptes desestimar les al·legacions independentistes

L'ha presentat una bateria d'escrits en els quals rebutja les diferents al·legacions formulades pels excàrrecs de la Generalitat als quals eldemana una fiança deper l'acció exterior deldurant el procés català.En concret, en l'escrit que dona resposta al recurs presentat per l'expresident de la Generalitat,, a què ha tingut accés Europa Press, en què al·legava indefensió en aquest procediment, recorda l'advocat de l'Estat que s'ha de tenir en compte que en les actuacions prèvies en el marc del qual s'han dictat els actes recorreguts no poden aplicar-se els principis del dret a la tutela judicial efectiva perquè, com es justifica en la liquidació provisional, "les actuacions prèvies no tenen naturalesa jurisdiccional".A més, sobre l'al·legació de l'expresident basada que té immunitat com europarlamentari , els serveis jurídics de l'Estat indiquen que atenent el Protocol sobre privilegis i immunitats de la Unió Europea "resulta clar que el precepte no té cap repercussió sobre el present procediment i no existeix cap immunitat en relació amb l'exigència de responsabilitats comptables en general i en particular en aquesta fase prèvia instructora".Sobre la petició deque li donessin més termini per presentar la, l'advocat de l'Estat indica que "no és procedent" perquè el recurrent "no invoca ni justifica cap supòsit excepcional en el qual l'execució de la liquidació provisional o el requeriment de fiançament produeixi perjudicis greus, infundats i irreparables, com exigeix ​​la doctrina".Arguments similars són utilitzats pelsper a la resta de càrrecs en escrits presentats el 6 d'agost, entre els quals estan l'expresident català Artur Mas i l'exsecretari de Presidència Joaquim Nin. Aquests van al·legar a més que no s'havia garantit el seu dret de defensa, que hi havia indefensió derivada de la inexistència d'informació de les infraccions comptables i que també es produïa una indefensió derivada de la pràctica de la liquidació provisional.De fet, en un altre dels escrits, en què dona resposta -també negativa- al recurs de l'exconseller, l'Advocacia de l'Estat ressalta "la claredat i l'exquisida fonamentació de la liquidació provisional "que fa" innecessari afegir alguna consideració més". En el cas d'altres excàrrecs de la Generalitat com l'exvicepresidento l'exconseller, l'advocat de l'Estat insisteix que no hi pot haver indefensió donat el moment en què es troba el procés.

