La Fiscalia del Tribunal de Comptes diu que la immunitat de Puigdemont no l'eximeix de la fiança

Ladelassegura que la immunitat parlamentària de l'expresident catalàno l'eximeix de la fiança reclamada per l'acció exterior de la Generalitat durant el procés català. En un escrit de vuit folis, a què ha tingut accés Europa Press, el fiscal en cap de saladesestima el recurs presentat el passat mes de juliol pel líder independentista."Escau indicar que, en relació amb laen el Protocol número 7 sobre els privilegis i les immunitats a la, cal assenyalar que no és aplicable a un procediment de naturalesa administrativa, dirigit a determinar l'exigència de responsabilitats comptables", precisa.En aquest sentit, a més, el fiscal insisteix que el present procediment "del recurrent ni té naturalesa penal o sancionadora". Puigdemont havia demanat querequerida en considerar que "té reconegudacom europarlamentari" que "arriba a qualsevol instància i jurisdicció, inclòs el Tribunal de Comptes".Segons va decidir el Tribunal de Comptes el juliol, 34 excàrrecs de la Generalitat -entre els quals es troben, a part de Puigdemont,- han de pagarde forma solidària per l'acció exterior de la Generalitat.

