La Diada 2021, en directe

09:46 Ofrena floral del PSC sense Miquel Iceta



La delegació del PSC ha participat en l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, amb Salvador Illa al capdavant. La ministra Raquel Sánchez també hi ha participat. És el primer cop en diversos anys que no hi ha participat el ministre Miquel Iceta.

09:44 Borràs demana als catalans participar en els actes de la Diada per reclamar "un país lliure i en plenitud, i sense repressió"



La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha animat aquest dissabte als catalans a participar dels actes de la Diada per reclamar "un país lliure i en plenitud, i sense repressió". Ho ha dit en declaracions als mitjans després de participar en la tradicional ofrena floral en el monument de Rafael Casanova.

09:34 Vilagrà demana a l'independentisme confluir aquesta Diada per enfortir-se per la taula de diàleg



La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha demanat aquest dissabte a l'independentisme "confluir" aquesta Diada per enfortir-se de cara a la taula de diàleg amb el Govern central prevista per a la setmana vinent. Ho ha dit en declaracions als mitjans després de participar en la tradicional ofrena floral en el monument de Rafael Casanova.

09:20 Les imatges de l'ofrena floral de la Diada Nacional de Catalunya 2021



El president del Barça, Joan Laporta, arriba a l'ofrena floral de Rafael Casanova. Abans de situar-se davant del monument ha pogut conversar amb Oriol Junqueras i Raül Romeva, amb qui s'ha abraçat.

09:19 Protesta de treballadores de les residències catalanes a l'ofrena floral



La plataforma Moviment residències de Catalunya, que agrupa treballadors i familiars, es manifesta a l'ofrena florar a Rafael Casanova per demanar al Govern protocols justos, la reobertura de la comissió investigació, garantir els drets de les residents i treballadors. Han parlat amb la diputada repubicana, Marta Vilalta.

09:04 Lleugera protesta contra els polítics en l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova



Unes desenes de persones protesten contra els líders polítics a la Ronda de Sant Pere, en plena ofrena floral a Rafael Casanova. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha estat increpada per diversos manifestants des de les tanques en la seva arribada a l'ofrena. Els principals membres del Govern també han estat increpats.



Ho explica Joan Obiols

08:52 Comencen les ofrenes institucionals al monument de Rafael de Casanova



El president de la Generalitat, Pere Aragonès; la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs; el vicepresident Jordi Puigneró i la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, han estat puntuals en l'ofrena al monument de Rafael de Casanova. El Govern, encapçalat per Aragonès, Puigneró i Vilagrà, han estat els primers a dipositar les flors als peus del conseller en cap.

08:49 L'ofrena floral a Rafael Casanova, a partir de les 9



Al llarg d'aquest matí, representants de les institucions catalanes, partits polítics i entitats participaran en l'homenatge floral a Rafael Casanova en motiu de la Diada Nacional. S'hi espera la presència de membres del Govern i de la Mesa del Parlament, així com de tots els partits polítics excepte Cs i Vox. Per part del PPC hi assistirà Josep Bou, regidor a l'Ajuntament de Barcelona.

08:22 Junqueras, al Fossar de les Moreres: «No ens han aconseguit fer callar les presons»



El president d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va oferir ahir un sentit discurs des del Fossar de les Moreres. Era el primer cop que el republicà tornava a aquest símbol situat a la capital catalana des del seu empresonament. Junqueras, que va rebre alguns xiulets i diversos crits de reprovació, amb una gran majoria d'aplaudiments, va advertir que "si no els han aconseguit fer callar les presons, tampoc ho faran els insults i les amenaces". L'exvicepresident ha insistit: "No ens amaguem ni en l'anonimat ni en l'insult ni en l'amenaça. No ens amaguem darrere dels aparells de l'estat repressor ni darrere d'aquells que empresonen".

08:11 Primeres ofrenes al monument de Rafael Casanova



Les primeres associacions, entitats i cossos institucionals comencen a desfilar per la Ronda de Sant Pere de Barcelona en l'ofrena floral al monument de Rafael de Casanova. Els Mossos d'Esquadra, amb la representació del conseller d'Interior Joan Ignasi Elena i el major del cos, Josep Lluís Trapero, han estat dels primers. Les primeres ofrenes florals han començat ben puntuals, a les 8 del matí.

