Arriben tempestes: perill d'inundacions aquesta tarda a gran part del país

🔴 #ProteccióCivil activa en Alerta el pla #INUNCAT



Les pluges s'estan estenent i estan guanyant intensitat a moltes comarques de l'àrea metropolitana, vallesos, comarques de #Girona i el litoral de #Tarragona



LIMITEU al màxim la mobilitat 🚗 mentre durin les tempestes fortes pic.twitter.com/yPUXaIfR5g — Protecció civil (@emergenciescat) September 10, 2021

Un vehicle a la plaça Catalunya Foto: Txell Vañó

ha activat la fase d'Alerta del, l', per pluges intenses que ja s'estan produint aquest divendres a la tarda centrades sobretot en les comarques de la província de, però també en alguns punts de la de, especialment ali al. Les pluges podrien afectar també alguns punts deli deLes pluges s'estan estenent des de primera hora de la tarda d'aquest divendres, i per evitar, des de Protecció Civil es recomanamentre durin les fortes temptes.Segons el(SMC), les primeres dades dels aiguats s'han registrat a l'estació meteorològica de, amb 46 mm en 30 minuts, i a l'estació meteorològica del, amb 30,7 mm també en 30 minuts.A Sabadell, l'intens i ràpid xàfec ha deixat inundacions per diferents punts de la ciutat, amb afectacions al trànsit. Encara que des de Bombers s'ha informat queUnes precipitacions que han vingut acompanyades de trons a primera hora de la tarda.

