El raper Morad, a judici per intentar robar en un pis de Barcelona

, més conegut com a, és un raper català d'ascendència marroquina molt popular. En els últims anys no ha parat d'acumular èxits tant a Catalunya com a l'estat espanyol. Té més d'un milió de seguidors a Instagram i les seves cançons acumulen milions de visualitzacions a YouTube. El seu èxit com a cantant va lligat a una vida personal convulsa. Aquest dilluns, aquest artista de 22 anys afronta unal jutjat penal 11 de Barcelona per un intent deen un pis de la capital catalana. Lali demana a ell i a una altra personapels delictes deen casa habitada en grau de temptativa ino condicionals.Els fets van passar fa tres anys. Segons el fiscal, els dos acusats van dirigir-se a un bloc de pisos del barri delel 12 de febrer de 2018 per executar un "". Van intentar obrir la porta d'accés a l'edifici amb un, però no ho van aconseguir perquè van ser sorpresos per un dels veïns, que sortia de casa en aquell moment. L'home vaels dos presumptes delinqüents, que li van llançarper "atemorir-lo". "", van cridar el raper i el seu company, segons l'escrit d'acusació. Per tot plegat, considera que els dos acusats mereixen una pena de dos anys i mig de presó.No és la primera polèmica que afecta Morad. Aquest estiu va ser detingut pels Mossos a l'-el raper va néixer al barri de la Florida, zona que acostuma a reivindicar- a les tres de la matinada després de la denúncia d'uns veïns. Duia una pistolaa sobre, que va ser requisada per la policia. Dues patrulles van personar-se al lloc dels fets i Morad i els seus companys van respondre ambi amb. Segons els agents, el raper va intentar agredir un dels policies. Arran dels incidents, va ser denunciat per, i també per saltar-se el toc de queda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor