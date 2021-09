FiraTàrrega celebra els seus 40 anys amb un recorregut històric per la ciutat

Un espectacle de Fira Tàrrega Foto: ACN

Els carrers de Tàrrega recuperen el teatre

Tots els directors de Fira Tàrrega Foto: ACN

ha engegat els motors de la 40a edició amb un acte que ha servit per celebrar aquest aniversari fent un recorregut històric que ha repassat els orígens de la fira. S'ha dut a terme a la plaça dels Comediants conduït per les directores executiva i artística del certamen,Com tot aniversari, no hi ha faltat un pastís que al final de l'acte s'ha encès.Els carrers de la capital de l'Urgell han recuperat aquest dijous els espectacles de teatre després de l'aturada forçada per lade l'any passat. En espais on el públic està controlat i ha de seguir les mesures de seguretat, s'han pogut veure obres comde la companyia Eléctrico 19 o, d'Alba Sarraute & Les Ofèlies.Un dels impulsors de FiraTàrrega, l'artista, ha estat l'encarregat de fer elde com van ser els inicis de la Fira del Teatre al Carrer ara fa quaranta anys. Minguell ha recordat com van engegar el certament amb recursos precaris però moltes ganes de transformar laen un esdeveniment cultural amb el teatre com a emblema.Eren elsi la situació no va ser gaire favorable per tirar endavant un esdeveniment que al final s'ha convertit en tot un referent i un èxit de pública.També ha intervingut qui fou director de FiraTàrrega durant 24 anys,, que ha volgut destacar especialment el fet que la fira hagi situat el nom de la capital de l'Urgell al mapa de món. La darrera en intervenir ha estat l'alcaldessa i presidenta del Consell d'Administració,, que ha repassat alguns dels seus records de joventut vinculats a la fira. Tot seguit s'han bufat de forma simbòlica les espelmes de pastís d'aniversari, creat per un altre dels directors de la fira,, on es podien veure tot de fotografies i escenes de companyies que han participat durant aquests anys a FiraTàrrega.Entre les creacions artístiques que s'han pogut veure ja aquest dijous hi ha algunes propostes experimentals que han requerit un públic actiu i amb espais singulars que prenen veu.Ha sigut el cas dels Eléctrico 28 amb “The Frame”, una peça de carrer que parteix de l'observació de la quotidianitat. Els espectadors proveïts d'uns auriculars han contemplat un escenari que s'ha situat a l'avinguda Catalunya i els artistes han implicat en l'obra persones que anaven passant pel carrer amb ironia i gràcia.

